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Гаттузо отримав дискваліфікацію за образу судді у матчі проти Ювентуса

00:15 64 Читать на русском
Гаттузо отримав дискваліфікацію за образу судді у матчі проти Ювентуса
Дженнаро Гаттузо / Фото ФК Мілан

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо поплатився за свою гарячу вдачу.

У кінцівці матчу за Суперкубок Італії проти Ювентуса, коли "россонері" в меншості програвали супернику (0:1), Гаттузо вирішив сказати головному арбітру матчу все, що він про нього думає, повідомляє ASNA.

Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніру

За інформацією видання, темпераментному фахівцю цього виявилось мало і він ще додав кілька характеристик рефері перед церемонією нагородження.

В Італії не пройшли осторонь такої зухвалості і дискваліфікували Дженнаро на один матч та виписали штраф у розмірі 15 тисяч євро. Таким чином, Гаттузо пропустить гостьовий матч 20-го туру Серії A проти Дженоа 21 січня.

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Суперкубок Італії

Ювентус - Мілан: Середа 16 січня 2019

Ювентус
Матч завершено
1 : 0
Мілан
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Мілан Мілан Італія Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Ювентус - Мілан Ювентус Ювентус
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