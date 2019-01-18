Гаттузо отримав дискваліфікацію за образу судді у матчі проти Ювентуса

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо поплатився за свою гарячу вдачу.

У кінцівці матчу за Суперкубок Італії проти Ювентуса, коли "россонері" в меншості програвали супернику (0:1), Гаттузо вирішив сказати головному арбітру матчу все, що він про нього думає, повідомляє ASNA.

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За інформацією видання, темпераментному фахівцю цього виявилось мало і він ще додав кілька характеристик рефері перед церемонією нагородження.

В Італії не пройшли осторонь такої зухвалості і дискваліфікували Дженнаро на один матч та виписали штраф у розмірі 15 тисяч євро. Таким чином, Гаттузо пропустить гостьовий матч 20-го туру Серії A проти Дженоа 21 січня.

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