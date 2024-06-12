Як повідомляє офіційний сайт Хайдука, Дженнаро Гаттузо підписав контракт до 2026 року. Наступного тижня він прибуде у Спліт, щоб розпочати підготовку команди до нового сезону.

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Попереднім клубом Гаттузо був французький Марсель, з якого він пішов у лютому. Крім того, у його тренерському резюме є Валенсія, Наполі та Мілан. Вибуховий Ріно ніде не може затриматися довше, ніж на 2 сезони.

Гаттузо доведеться уживатися з Ніколою Калінічем. Екс-форварда Дніпра нещодавно призначили спортивним директором Хайдука, і він відразу запроваджує жорстку дисципліну в клубі. Минулий сезон "білі" завершили на другій сходинці чемпіонату Хорватії, яка дає право зіграти у кваліфікації ЛЄ.

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