Дженнаро Гаттузо склав із себе повноваження головного тренера Валенсії. Як інформує офіційний сайт "лос чес", сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Валенсія без шансів вилетіла з Кубка Іспанії – екс-тренер Барселони декласував команду Гаттузо

Як інформує Marca, непросте рішення ухвалили обидві сторони: клуб вирішив відмовитися від послуг італійського фахівця після серії невдалих результатів, а сам Гаттузо був незадоволений роботою директорів під час зимового трансферного вікна. Тренер наполягав на придбанні опорного півзахисника і вінгера, але клуб так і не прислухався до цих прохань.

Після 18 зіграних матчів Валенсія посідає в Ла Лізі 14 місце в турнірній таблиці.

Валенсія зіграла внічию з Альмерією, продовживши безвиграшну серію у Ла Лізі