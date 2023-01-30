Гаттузо несподівано залишив Валенсію посеред сезону
Дженнаро Гаттузо і Валенсія розірвали контракт за обопільною згодою сторін.
Дженнаро Гаттузо склав із себе повноваження головного тренера Валенсії. Як інформує офіційний сайт "лос чес", сторони розірвали контракт за обопільною згодою.
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Як інформує Marca, непросте рішення ухвалили обидві сторони: клуб вирішив відмовитися від послуг італійського фахівця після серії невдалих результатів, а сам Гаттузо був незадоволений роботою директорів під час зимового трансферного вікна. Тренер наполягав на придбанні опорного півзахисника і вінгера, але клуб так і не прислухався до цих прохань.
Після 18 зіграних матчів Валенсія посідає в Ла Лізі 14 місце в турнірній таблиці.
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