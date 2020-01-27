Гаттузо: Наполі не позбувся проблем попри дві останні перемоги

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо поділився враженнями від поєдинку 21-го туру Серії А проти Ювентуса (2:1).

"Вітаю хлопців з добре виконаною роботою протягом останнього тижня, але нам потрібно продовжувати діяти в тому ж дусі. Зосередитися на Наполі 24 години на добу. Я злився, коли забив Роналду, тому що нам не слід було допускати щось подібне в такий момент. Більшість голів після мого приходу в клуб ми пропустили через індивідуальні помилки.

Наполі – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Я прийду додому сьогодні вночі і продовжу думати про поразку від Фіорентини, тому що це було повною несподіванкою. Ми виграли у двох хороших команд, але все ще не позбавилися проблем", – наводить слова Гаттузо Football-Italia.

Нагадаємо, Наполі несподівано обіграв Ювентус (2:1) в центральному матчі 21-го туру чемпіонату Італії, а трохи раніше вибив Лаціо з Кубка Італії.

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