Гаттузо: Наполі має проблеми з психологією, футболістам складно адаптуватися до 50 днів без перемог

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо прокоментував поразку від Парми у своєму дебютному матчі на чолі команди.

"Я не хочу говорити про невезіння. У Наполі відмінна команда, яка розплачується за 50 днів без перемог в чемпіонаті. Перші 10 хвилин поєдинку з Пармою це підтверджують – гравці хвилюються там, де цього робити не варто.

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Наполі занадто довго не може перемогти. У нас немає балансу і є проблеми з психологією. Все починається з голови – команда повинна розслабитися. Футболісти звикли боротися за найвищі місця, тому їм складно адаптуватися до поточної ситуації.

Вся відповідальність за поразку на моїх плечах. Фанати, звичайно, будуть обурені, адже результати не відповідають їхнім очікуванням", – цитує Гаттузо Football Italia.

Нагадаємо, що на тижні Наполі змінив на посаді головного тренера Карло Анчелотті на Дженнаро Гаттузо. Однак миттєвого позитивного ефекту це не принесло. Перший матч під керівництвом Ріно неаполітанці програли Пармі. Команда опустилася на 8 місце Серії А.

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