Нападник збірної Італії Джакомо Распадорі розповів, що наставник команди Дженнаро Гаттузо дозволив собі підняти руку на гравців.

Збірна Італії перемогла Естонію у першому турі відбору до ЧС-2026 з рахунком 5:0. Утім, всі голи забивалися лише у другому таймі.

Як повідомляє football-italia, в перерві Дженнаро Гаттузо вирішив розбудити свою команду ляпасами.

"Ні, він надавав нам справжніх ляпасів, мене вдарив по потилиці. За ці дні Гаттузо надав нам багато рішучості та наполегливості, адже ми талановиті гравці, нам просто потрібно викладатися на полі й доводити це. Думаю, у нас була наполеглива гра від початку до кінця, адже забити п'ять голів такій команді непросто. Ми повинні вірити, що знаходимося на правильному шляху, щоб рухатися вперед", – цитує видання Распадорі.

Варто зауважити, що Алессандро Бастоні також говорив журналістам про ляпаси.

Наступний матч Італія у відборі до ЧС-2026 проведе проти Ізраїлю.

