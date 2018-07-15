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Гаттузо може постати перед судом за відмивання грошей через свиноферму

07:30 5 Читать на русском
Гаттузо може постати перед судом за відмивання грошей через свиноферму
Дженнаро Гаттузо / Фото AFP

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо буде перевірятись правоохоронними органами Італії.

Дженнаро Гаттузо опинився замішаний у справі з відмивання грошей, повідомляє Football Italia.

За інформацією видання, в період з 2011 до 2013 року тренер Мілана був акціонером свиноферми і володів 35% акцій. Компанія обанкрутилась у 2014 році, а Гаттузо покинув її за кілька місяців до цього.

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Під підозрою у відмиванні грошей знаходяться 42 людини, 8 з яких вже заарештовано, 7 – під домашнім арештом.

"Містер Гаттузо ніколи не грав важливу роль в цій компанії, а лише володів певною часткою акцій", – сказав адвокат 40-річного італійця.

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Теги
Мілан Мілан Італія Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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