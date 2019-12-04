Гаттузо може очолити Наполі

Екс-наставник Мілана Дженнаро Гаттузо близький до відновлення тренерської кар'єри.

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті може найближчим часом втратити свою посаду, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport. Керівництво клубу не задовольняють результати команди – "партенопейці" не знали смаку перемог в останніх восьми матчах.

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Замінити Анчелотті може Дженнаро Гаттузо, який після звільнення з Мілана досі перебуває без роботи. Анчелотті ризикує попрощатись з командою, якщо Наполі не зуміє обіграти Удінезе і Генк в майбутніх матчах Серії А і Ліги чемпіонів відповідно.

Нагадаємо, Наполі після 14 турів в Серії А посідає сьому сходинку, на 17 очок відстаючи від лідера – Інтера.

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