Легенда Мілана Дженнаро Гаттузо має шанси працевлаштуватись у Греції після відходу з Валенсії.

Олімпіакос 3 квітня звільнив з поста тренера легенду Реала Мічела, тож тепер перебуває у пошуках заміни. На посаду є три претенденти, інформує інсайдер Ніколо Скіра.

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Це Дженнаро Гаттузо, Марселіно Гарсія Тораль та Естебан Камб’яссо. Наразі очікуються перемовини, грецький гранд планує призначення тренера влітку. Поки ж виконувачем обов'язків є Жозе Аніго.

Нагадаємо, що Олімпіакос розташувався третім у турнірній таблиці чемпіонату Греції, відстаючи від лідера на 6 пунктів. Окрім Мічела, клуб нещодавно покинули ще Марсело та Хамес Родрігес.

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