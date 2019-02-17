Гаттузо: Мілан отримує задоволення від гри, ми повинні не втратити це

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо прокоментував перемогу своєї команди у матчі з Аталантою.

"Секрет полягає в роботі наших нападників і діях наших вінгерів, які приймали на себе тиск флангових гравців Аталанти.

Аталанта – Мілан – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Зараз Мілан отримує задоволення від гри, футболісти сповнені ентузіазму, вони раді разом тренуватися і виходити на поле. Ми не повинні втратити це. У нас достатньо якості, але важливіше те, що кожен працює на команду і вносить свій вклад.

Пйонтек – гравець, який живе голами, але також він відмінно рухається. Нам, звичайно, пощастило забити за 20 секунд до перерви, тому що в іншому випадку в другому таймі довелося б набагато складніше. В останніх двох іграх Хакан Чалханоглу став приносити команді дещо нове і заново розкрив свої якості. Коли він грає так, команда змінюється", – цитує Гаттузо Football Italia.

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