Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо викличе до збірної Матео Політано та Федеріко К'єзу, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Для 27-річного нападника Ліверпуля це буде перший виклик до "Скуадри Адзури" з часів чемпіонату Європи 2024 року. Після переходу до мерсисайдців К'єза мало грав за клуб і не викликався до збірної, яка без нього невдало стартувала у відборі на ЧС-2026.

В сезоні 2025/26 у доробку К'єзи один гол у двох матчах за Ліверпуль. Італієць забив переможний м'яч Борнмуту (4:2) та оформив передасист у грі проти Ньюкасла (3:2).

У вересні Італія зіграє проти Естонії та Ізраїлю. Матчі заплановані на 5 та 8 вересня відповідно.

