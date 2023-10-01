Франція, 7 тур

Монако – Марсель – 3:2

Голи: Акліуш, 8, 52, Балогун, 23 – Ндіає, 1, Жиго, 18

Ріно Гаттузо вперше вивів Марсель на матч Ліги 1. Підопічні італійського фахівця розкішно почали гру з Монако, забивши уже на 30-й секунді. Це найшвидший гол провансальців за останні 9 років.

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Матч вийшов дуже емоційним, схожим на гойдалки. Особливо – перший тайм. Гості двічі виходили вперед, а господарі дуже швидко зрівнювали. Коли на старті другої половини першим забив уже Монако, Марсель відповісти не спромігся. У команди Гаттузо великі проблеми в обороні. Саме провали в цій зоні й стали головною причиною поразки.

Монако завдяки цій перемозі набрав 14 очок і бодай тимчасово очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції. Марсель не виграє уже чотири матчі поспіль та залишається на 9-й сходинці.