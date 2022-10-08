Гаттузо був готовий роздерти підопічного за дурне вилучення з лави запасних – відео нестримного гніву
Валенсія і вся Іспанія відчувають на собі брутальний норов Дженнаро Гаттузо.
У матчі проти Осасуни (2:1) гнів головного тренера накликав на себе захисник Муктар Діакабі.
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Француз забив гол, який виявиться переможним, але також встиг отримати жовту картку за неспортивну поведінку. Гаттузо зняв оборонця, щоб той точно уникнув вилучення. Втім, Діакабі продовжив хуліганити на лаві запасних і напрацював на другу жовту від Мігеля Анхеля Ортіса. Гаттузо розвернувся до лави запасних і був готовий роздерти підопічного, але обмежився копняком по боксу для води.
"Ще цього нам бракувало. Муктар повинен поважати будь-які рішення судді. Отримати червону на лаві запасних – це зовсім не те, що потрібно команді", – заявив Гаттузо після матчу. Тепер він не зможе використати Діакабі у наступному турі проти Ельче.
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