Валенсія і вся Іспанія відчувають на собі брутальний норов Дженнаро Гаттузо.

У матчі проти Осасуни (2:1) гнів головного тренера накликав на себе захисник Муктар Діакабі.

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Француз забив гол, який виявиться переможним, але також встиг отримати жовту картку за неспортивну поведінку. Гаттузо зняв оборонця, щоб той точно уникнув вилучення. Втім, Діакабі продовжив хуліганити на лаві запасних і напрацював на другу жовту від Мігеля Анхеля Ортіса. Гаттузо розвернувся до лави запасних і був готовий роздерти підопічного, але обмежився копняком по боксу для води.

Imagine being an esky when Gennaro Gattuso's winding up ?



Valencia's Mouctar Diakhaby sees red on the sidelines. Gattuso let him know he wasn't happy.#LaLiga #OptusSport pic.twitter.com/KnaumUynOx — Optus Sport (@OptusSport) October 8, 2022

"Ще цього нам бракувало. Муктар повинен поважати будь-які рішення судді. Отримати червону на лаві запасних – це зовсім не те, що потрібно команді", – заявив Гаттузо після матчу. Тепер він не зможе використати Діакабі у наступному турі проти Ельче.

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