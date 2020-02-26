Гаттузо: Барселона не створила нам проблем, Наполі ледь відчув їх

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо поділився емоціями від матчу 1/8 Ліги чемпіонів проти Барселони (1:1).

"Ми могли б краще використовувати кілька контратак, але команда зробила те, що і повинна була зробити. Ми дали супернику створити дуже мало моментів.

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Я злегка розчарований тим, що ми не створили більше у володінні, але невелика втома може проявитися, коли так багато працюєш у захисті. На жаль, з Барселоною неможливо зіграти безпомилково. Зрозуміло, питання подальшого проходу відкрите, у нас буде час для підготовки до гри, ми будемо знати, що вони зіграють без Бускетса і Відаля.

Поїхати в Барселону і поборотися за прохід – наш обов'язок. У Наполі багато сильних гравців, у "блаугранас" є щось більше, але якщо ми будемо грати наполегливо, ми матимемо шанси. Думаю, що вони майже нам не зашкодили, вони насилу один раз пробили в площину воріт. Барселона могла весь матч бути поруч, але не забити. Ми пропустили після єдиної помилки.

Барселона не створили нам проблем, ми майже їх не відчували. Якщо правильно захищатися, каталонці можуть робити все що захочуть, і це не матиме значення. Правда, прохід Мессі може створити проблеми, і в плані якості оборони нам дечого бракувало", – цитує Гаттузо Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Наполі розписав нічию у домашньому поєдинку проти Барселони (1:1). Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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