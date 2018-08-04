Гаттузо – про трансфери Кальдари та Ігуаїна: Я щасливий

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо поділився думкою про трансфери захисника Маттіа Кальдари і нападника Гонсало Ігуаїна з Ювентуса.

"Я щасливий. Ігуаїн і Кальдара – дуже важливі гравці. Маттіа – цікавий молодий футболіст, а про якості Гонсало ми всі прекрасно знаємо. Проте ми – команда. Потрібно зробити все, щоб нові гравці відчували себе як вдома і відчували себе частиною колективу. Тоді не буде ніяких сумнівів в тому, що вони допоможуть нам вдало провести важливий сезон.

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Мілан – команда, яка має бажання працювати і ніколи не здається. Думаю, Ігуаїн може допомогти нам зробити стрибок в якості гри", – цитує Гаттузо Football Italia.