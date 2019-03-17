Гаттузо – про міланське дербі: Інтер ще не вмер і не похований

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями напередодні матчу 28 туру Серії А проти Інтера.

"У кожного дербі своя історія, і не варто згадувати те, що було раніше. Треба поважати суперника, але намагатися грати в свою гру, не втрачаючи при цьому голову. Ставки в цьому матчі будуть дуже високі – місце в зоні Ліги чемпіонів, тому треба бути зібраними.

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У таких матчах багато що залежить від самих футболістів. Я, як тренер, можу вплинути на перебіг матчу відсотків на 30-40, а решта залежить від настрою, дисципліни і майстерності гравців. На матчі такого рангу не треба нікого налаштовувати, навіть ті, хто не брав участі в подібних поєдинках, розуміють його значення. І тут головне – впоратися з хвилюванням.

Я не дуже добре знайомий з ситуацією в роздягальні Інтера, про яку всі зараз так багато говорять. Але я знаю, що перед дербі все забувається. Не варто недооцінювати суперника, він ще не вмер і не похований.

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Згадайте, що було після поразки Ювентуса від Атлетіко. Як тільки не лаяли Аллегрі і гравців, однак у матчі-відповіді все перевернулося з ніг на голову. Тому не треба з окремих невдач формувати думку про можливості команди", – цитує Гаттузо прес-служба Мілана.