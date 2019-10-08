Гасперіні задоволений нереалізованим пенальті у ворота Шахтаря – несподівана заява тренера Аталанти

Головний тренер бергамської Аталанти Джан П'єро Гасперіні перед черговим матчем Серії А згадав про матч Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря і зробив несподіване зізнання.

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні на передматчевій прес-конференції проти Лечче (3:1) згадав про нереалізований пенальті у ворота Шахтаря.

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Нагадаємо, у матчі другого туру Ліги чемпіонів у групі С Йосіп Ілічіч на 16 хвилині не зміг переграти голкіпера "гірників" Андрія Пятова з одинадцятиметрового. Навколо призначення пенальті виникло багато суперечок – уболівальники досі не впевнені у правильності рішення арбітра.

Коуч Аталанти, згадавши про цей епізод, висловив задоволення від розіграшу самої атаки, назвав її блискучою, однак не жалкує, що його команді не вдалось реалізувати удар з точки. Гасперіні натякнув, що це було б не зовсім справедливо у даній ситуації.

Нагадаємо, у цьому поєдинку Шахтарю на п’ятій доданій хвилині вдалось вирвати перемогу – відзначився Манор Соломон, який незадовго до цього з’явився на футбольному полі.

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