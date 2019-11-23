Гасперіні задоволений грою Аталанти проти Ювентуса попри поразку

Головний тренер Аталанти Джан-П'єро Гасперіні підсумував виступ своєї команди у матчі 13 туру Серії А проти Ювентуса (1:3).

"Ніхто не може узгодити остаточні правила щодо гри рукою. Аталанта була чудовою до хаотичного гола Ювентуса, тому ми абсолютно заслуговували на перемогу до цього моменту.

Вражаючий камбек Ювентуса у відеоогляді матчу з Аталантою – 3:1

Ми не могли розраховувати на певних гравців, але ті, хто вийшов, відмінно попрацювали. На жаль, Юве отримав моральне піднесення після того, як зрівняв рахунок, вони забили два хороші голи пізніше, і у нас не було більше часу, щоб зреагувати.

Гра рукою Джана? Я бачив кілька повторів, але зараз так багато плутанини в трактуванні подібних епізодів. Наприклад, пенальті, який ми отримали – я був би розлючений, якби такий призначили у наші ворота. Не може бути таких суперечок, інакше гра рукою перетвориться на лотерею, саме цього ми і повинні уникати", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Нагадаємо, хавбек збірної України Руслан Маліновський не міг допомогти Аталанті у звітній зустрічі через дискваліфікацію.

Аталанта – Ювентус: нелогічний камбек чемпіонів, герой Ігуаїн та привід шкодувати про відсутність Маліновського