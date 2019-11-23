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Гасперіні задоволений грою Аталанти проти Ювентуса попри поразку

19:39 336 Читать на русском
Гасперіні задоволений грою Аталанти проти Ювентуса попри поразку
Джан П'єро Гасперіні / Reuters

Головний тренер Аталанти Джан-П'єро Гасперіні підсумував виступ своєї команди у матчі 13 туру Серії А проти Ювентуса (1:3).

56’ Робін Госенс
 
Гонсало Ігуаїн 74’
Гонсало Ігуаїн 82’
Пауло Дибала 90+3’
56’ Робін Госенс
74’ Гонсало Ігуаїн
82’ Гонсало Ігуаїн
90+3’ Пауло Дибала

"Ніхто не може узгодити остаточні правила щодо гри рукою. Аталанта була чудовою до хаотичного гола Ювентуса, тому ми абсолютно заслуговували на перемогу до цього моменту.

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Ми не могли розраховувати на певних гравців, але ті, хто вийшов, відмінно попрацювали. На жаль, Юве отримав моральне піднесення після того, як зрівняв рахунок, вони забили два хороші голи пізніше, і у нас не було більше часу, щоб зреагувати.

Гра рукою Джана? Я бачив кілька повторів, але зараз так багато плутанини в трактуванні подібних епізодів. Наприклад, пенальті, який ми отримали – я був би розлючений, якби такий призначили у наші ворота. Не може бути таких суперечок, інакше гра рукою перетвориться на лотерею, саме цього ми і повинні уникати", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Нагадаємо, хавбек збірної України Руслан Маліновський не міг допомогти Аталанті у звітній зустрічі через дискваліфікацію.

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Теги
Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Ювентус Аталанта Аталанта
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