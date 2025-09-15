"Той факт, що Гасперіні наполягав на трансфері Довбика протягом усього літа, був чітким свідченням того, що він не вважає його ідеальним нападником для себе. Дві заміни у перших двох матчах вже сказали все – тренер йому не довіряє.

Гасперіні часто намагався його збадьорити під час тренувань, але реакція була не такою, на яку він сподівався. Довбик зрештою залишився, оскільки обмін на Хіменеса з Мілана не відбувся. Але я думаю, що він матиме обмежений ігровий час, якщо не змінить радикально свій стиль гри.

Критика вболівальників пов’язана з відсутністю агресії в матчах. Це правда, він забив 17 голів у свій перший рік, але лише 12 з них були в Серії А. Від нападника, який коштував 38,5 мільйонів, очікуєш більшого.

Однак його головна проблема не лише у промахах чи передачах, а й у повній відсутності під час матчів. Були випадки, коли він забивав голи, але решта 89 хвилин були серйозно невдалими. Це буде важкий сезон для нього", – заявив італійський журналіст Філіппо Біафора в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що в поточному сезоні 28-річний форвад зіграв лише у двох матчах за Рому. Сумарно Довбик провів на полі 33 хвилини в Серії А.

