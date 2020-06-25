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РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Гасперіні вважає, що він вже не потрібен Аталанті – Маліновський і компанія здійснили божевільний камбек без тренера

10:30 - Читать на русском
Гасперіні вважає, що він вже не потрібен Аталанті – Маліновський і компанія здійснили божевільний камбек без тренера
Джан П'єро Гасперіні / AP

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні дотепно оцінив матч проти Лаціо (3:2), в якому він відбував дискваліфікацію.

38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно
 
Мартен де Рон 6’
Сергєй Мілінковіч-Савіч 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно

"На трибунах не надто весело, адже не можна дозволити собі навіть такі дрібниці, як консультування своїх гравців. Це боротьба, було дуже приємно, тому що у мене склалося враження, що цій команді більше не потрібен тренер! Вони точно знають, що робити, і все, що потрібно – це жест чи слово, щоб змусити їх діяти.

Аталанта – Лаціо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Цей склад Аталанти володіє такою зрілістю і впевненістю в своєму футболі, що ніколи не вагається, навіть в найскладніших обставинах, таких як цей вечір. Борючись з рахунком 2:0 проти такої команди, як Лаціо, вони завжди мали впевненість в тому, що ми все змінимо. Не всі інші колективи можуть сказати, що вони так себе почувають", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Аталанта змогла вирвати перемогу після 0:2 в дебюті зустрічі. Рахунок розкішним дальнім ударом зрівняв українець Руслан Маліновський.

Аталанта – Лаціо: "орли" програли Скудетто, атакувальний рок-н-рол "Богині", Маліновський забив і став другим Шевченком

blog_ava
Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку
00:20
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Теги
Італія Аталанта Аталанта Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Лаціо
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