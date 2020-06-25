Гасперіні вважає, що він вже не потрібен Аталанті – Маліновський і компанія здійснили божевільний камбек без тренера

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні дотепно оцінив матч проти Лаціо (3:2), в якому він відбував дискваліфікацію.

"На трибунах не надто весело, адже не можна дозволити собі навіть такі дрібниці, як консультування своїх гравців. Це боротьба, було дуже приємно, тому що у мене склалося враження, що цій команді більше не потрібен тренер! Вони точно знають, що робити, і все, що потрібно – це жест чи слово, щоб змусити їх діяти.

Аталанта – Лаціо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Цей склад Аталанти володіє такою зрілістю і впевненістю в своєму футболі, що ніколи не вагається, навіть в найскладніших обставинах, таких як цей вечір. Борючись з рахунком 2:0 проти такої команди, як Лаціо, вони завжди мали впевненість в тому, що ми все змінимо. Не всі інші колективи можуть сказати, що вони так себе почувають", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Аталанта змогла вирвати перемогу після 0:2 в дебюті зустрічі. Рахунок розкішним дальнім ударом зрівняв українець Руслан Маліновський.

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