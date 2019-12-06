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Гасперіні: Виїзд до Шахтаря – вирішальний для Аталанти

20:16 79 Читать на русском
Гасперіні: Виїзд до Шахтаря – вирішальний для Аталанти
Джан П'єро Гасперіні / Getty images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вважає визначальним матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

 

"З цього моменту і до кінця року потрібно продемонструвати свій максимум, щоб успішно брати участь у всіх турнірах. Виїзд в Україну – вирішальний для нашої команди.

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Зараз у нас матч чемпіонату проти Верони, і ми не будемо проводити його резервним складом заради Ліги чемпіонів. Нічого хорошого це не дасть", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, матч Шахтар – Аталанта відбудеться 11 грудня. Для виходу у плей-офф ЛЧ команді Руслана Маліновського потрібна не лише перемога, а й невиграш Динамо З проти Манчестер Сіті у паралельній грі.

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Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Шахтар - Аталанта Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів
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