"Трансферне вікно зачинилося, і залишилися такі гравці, як Довбик, Пеллегріні та Бальданці, і тепер я маю їх повернути. Усі троє мають зараз дуже добре виступити. Це все, що для мене важливо зараз, коли трансферне вікно закрите. Нам потрібно отримати від них максимум у наступних матчах.

Артем не вийшов на поле проти Торіно, бо ситуація була іншою, хоча ми не заслуговували на поразку, я знаю, що ми грали погано. Ми погано підготувалися, збірники прибули пізно, і ми грали нижче свого рівня.

Завтра я хочу побачити команду, яка грає краще в усіх аспектах, але критика за поразку здається перебільшеною. Недостатньо голів? Усі грають в атаці, це не лише провина нападників. Тож усім доведеться краще виступати, починаючи з оборони. Інакше все було б надто легко", – наводить слова Гасперіні La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, матч між Ромою та Лаціо відбудеться завтра, 21 вересня. Початок зустрічі о 13:30 за київським часом. До слова, Артем Довбик не грав у останньому матчі римлян проти Торіно (0:1).

