Рома влітку змінила Клаудіо Раньєрі на Джан П'єро Гасперіні. Доля Артема Довбика в команді залежала від нового тренера.

"Довбику при Гасперіні доведеться додавати": відомий скаут дав оцінку новому тренеру Роми

Як повідомляє Romapress з посиланням на Il Tempo, 67-річний фахівець вважає українського форварда ключовим гравцем атакувальної лінії. Гасперіні зробить ставку на Довбика у сезоні 2025/26. Під час перших днів на зборах, італійський фахівець вимагав від нападника максимальної самовіддачі і домігся цього.

Щоб символізувати початок нової ери, Довбик змінив ігровий номер з 11-го на 9-й після відходу Теммі Абрахама. Це жест – бажання взяти на себе нові обов'язки.

Під час міжсезонних зборів Артем працює над подоланням проблем з коліном, які заважали йому наприкінці сезону. Гасперні впевнений, що при правильній підтримці і хорошій формі Довбик зможе перевершити свої торішні результати.

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