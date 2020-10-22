Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні задоволений перемогою над Мітьюлландом (4:0) та має ще одну причину для радощів.

"Ми змогли стартувати в Лізі чемпіонів впевнено. Розуміли, що в Данії набрати три очки буде нелегко. Нам довелося докласти чимало зусиль, хоча рахунок може говорити про інше.

Результативна "вечірка" без Маліновського у відеоогляді матчу Мітьюлланд – Аталанта – 0:4

Міранчук приїхав лише місяць тому і не зміг провести повноцінну підготовку, але зараз він з нами. Йосіп Ілічіч повністю одужав, також сподіваємось на швидке повернення Руслана Маліновського. Гадаю, у нас є певна глибина на майбутнє", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Маліновський пропустив матч проти Мітьюлланда через незначне пошкодження. Вже у суботу (24 жовтня) Аталанта зіграє із Сампдорією в рамках Серії А.

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