"Поведінка і ставлення Гомеса на полі та за його межами стали неприйнятними для тренера і його товаришів по команді. Фізична агресія була з його боку, а не мого.

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Справжня ж причина його відходу – Гомес серйозно не поважав власників клубу. Я сподіваюся, що надалі про Папу будуть говорити суто через його виступи на полі, як це було в Аталанті", – наводить слова Гасперіні La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Гомес виступав за Аталанту 7 років, однак взимку був відсторонений від тренувань з основною командою і, зрештою, проданий в Севілью.

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