У Роми не буде одного постійного капітана.

Рома отримає групу капітанів замість одного конкретного, інформує GdS. "Ми вручимо капітанську пов'язку гравцеві, який проведе найбільшу кількість матчів. У мене було сім або вісім капітанів в Аталанті, і я сподіваюся, що в Ромі їх буде 15 або 20. Капітани – це ті, хто грає за команду і дуже відданий їй. Ієрархія заснована на кількості виступів, і все", – зазначив головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні.

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На даний момент найбільшу кількість матчів за Рому серед усіх гравців складу зіграв Стефан Ель-Шаараві (320). За ним слідують Браян Крістанте (318), Лоренцо Пеллегріні (316) і Джанлука Манчіні (274). Капітанська пов'язка буде ротуватися між ними.

Проте Гасперіні дав зрозуміти, що приміряти пов'язку протягом сезону можуть 15-20 гравців. Тренер на це розраховує.

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