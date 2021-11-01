Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думками щодо прийдешнього протистояння з Манчестер Юнайтед в 4-му турі Ліги чемпіонів та його дійових осіб.

"Для нас це важлива гра, але якщо ми виграємо. Ми знаємо, що нам треба набрати 6 очок у наступних трьох матчах, тому цей поєдинок важливий. Але не вирішальний.

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Для мене Юнайтед – команда, яка ще будується. Вони не надто послідовні, але досі є сильними. Роналду є видатним футболістом. У нього все вдається в МЮ, він багато дав Серії А. Особисто мені шкода, що Кріштіану повернувся в Англію, адже я завжди хотів протистояти найкращим.

Сульшер чудово впорався із роботою торік, незважаючи на те, що Манчестер Юнайтед фінішував другим в АПЛ. У команди є великий потенціал, вона досягне своїх цілей в англійській першості", – цитує Гасперіні Football Italia.

До слова, поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів Аталана – Манчестер Юнайтед відбудеться вже завтра, 2 листопада, о 22:00. У разі перемоги Маліновський і Ко матимуть шанси очолити групу F.

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