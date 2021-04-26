"Маліновський прийшов у наш клуб півзахисником, але з часом я попросив його трохи видозмінити свою роль у щось дуже схоже на Йосіпа Ілічіча.

Маліновський продовжив результативну серію – гол з геніальної передачі партнера

Спочатку Руслану було важко, але з часом він знайшов свою гру. Зараз він регулярно проявляє себе в атаці, хоч і не грає на позиції центрального нападника.

У нього були певні проблеми з COVID, а потім з грижею, але тепер, коли Маліновський відновив повноцінну фізичну форму, він проводить надзвичайну кампанію", – цитує Гасперіні Football-italia.

Нагадаємо, у черговому матчі Серії А проти Болоньї Маліновський знову відзначився голом, відкривши рахунок у поєдинку на 22-й хвилині. Згодом Руслан віддав ще й результативну передачу. Загалом, у доробку українця 7 голів і 9 асистів у 37 матчах поточного сезону.

Аталанта випередила Мілан та Ювентус, познущавшись з Болоньї – Маліновський найкращий у Європі, рекорд Мурієля