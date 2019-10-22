Гасперіні розповів, як Гвардіола підтримав його у важкий момент

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні напередодні матчу 3 туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті розповів про свої взаємини з наставником "містян" Хосепом Гвардіолою.

"Коли мене звільнили з Інтера, Гвардіола запросив мене в Барселону побачитися з ним. Це був добрий жест від нього у важкий для мене момент. Він дуже сильний тренер, а цей випадок доводить, що він ще й дуже хороша людина.

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Манчестер Сіті, безумовно, здатний виграти Лігу чемпіонів, але коли граєш з найкращими, то тобі нічого втрачати, і це робить футбол набагато цікавішим", – цитує італійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Аталанта зустрінуться сьогодні в рамках 3 туру Ліги чемпіонів. Команда Гвардіоли очікувано очолює групу С з двома перемогами у двох матчах, а підопічні Гасперіні замикають турнірну таблицю групи, програвши Динамо Загреб та Шахтарю.

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