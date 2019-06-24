Гасперіні: Рома вийшла на мене з пропозицією до призначення Фонсеки

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про переговори з Ромою.

"Рома виходила на мене з пропозицією до призначення Фонсеки. Це була велика спокуса для мене, але я не міг зрадити свій клуб і місто.

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Було б важко покинути Аталанту саме зараз. Це було б майже зрадою. Пропозиція Роми була спокусливою, але те, чого ми досягли з командою у минулому сезоні, утримало мене в клубі", – цитує Гасперіні RadioSOI Sport.

Нагадаємо, Рома активно намагалася переманити наставника Атланти у свій клуб, а вже після невдачі у переговорах зосередилася на кандидатурі Паулу Фонсеки.

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