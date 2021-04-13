Наставник Маліновського і Коваленка перервав тестування на допінг одного із футболістів під час несподіваного візиту інспектора. Епізод трапився ще 7 лютого, але може мати наслідки вже зараз.

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Як повідомляє Informazione, інспектор П'єрфіліппо Лавіані поскаржився на Гасперіні за те, що він призупинив тестування та змусив гравця вирушити на тренування. Така поведінка обурила прокуратуру, яка звинувачує Джан П'єро у порушенні антидопінгового кодексу. Італійський фахівець відмовився визнавати свою провину та попросив призначити слухання на 10 травня.

Алленаторе "Богині" загрожує 20-денна дискваліфікація. Якщо провину Гасперіні доведуть, то він пропустить фінал Кубка Італії проти Ювентуса, який запланований на 19 травня.

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