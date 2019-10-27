Гасперіні прокоментував вражаючу перемогу Аталанти над Удінезе

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні підсумував виступ своєї команди у матчі 9 туру Серії А проти Удінезе (7:1).

"Це заслуга гравців, які цілком прийняли ідеї тренера та клубу і реалізують наші спільні цілі. Кожна гра відрізняється, але ми завжди віримо в наш підхід, незалежно від тих труднощів, з якими ми стикаємося.

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Ми намагаємося використовувати Лігу чемпіонів для здобуття досвіду, це допомагає нам стати кращими і в Серії А. Часом ми помиляємося, але вже 18 місяців регулярно забиваємо, і це насправді допомагає нам боротися зі складними ситуаціями як сьогодні, коли ми пропустили першими.

Якби ми не помилялися в обороні і продовжували забивати стільки ж, то були б ще вище у таблиці", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Перемога над Удінезе дозволила Маліновському і компанії скоротити відставання від лідерів Серії А – два пункти до Інтера і три до Ювентуса.

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