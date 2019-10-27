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Гасперіні прокоментував вражаючу перемогу Аталанти над Удінезе

20:05 45 Читать на русском
Гасперіні прокоментував вражаючу перемогу Аталанти над Удінезе
Джан П'єро Гасперіні / Reuters

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні підсумував виступ своєї команди у матчі 9 туру Серії А проти Удінезе (7:1).

24’ Йосіп Ілічіч
33’ Луїс Мурієль
43’ Йосіп Ілічіч
48’ Луїс Мурієль
52’ Маріо Пашаліч
74’ Луїс Мурієль
83’ Амад Траоре
 
Стефано Окака Чука 12’
Ніколас Опоку 32’
12’ Стефано Окака Чука
24’ Йосіп Ілічіч
32’ Ніколас Опоку
33’ Луїс Мурієль
43’ Йосіп Ілічіч
48’ Луїс Мурієль
52’ Маріо Пашаліч
74’ Луїс Мурієль
83’ Амад Траоре

"Це заслуга гравців, які цілком прийняли ідеї тренера та клубу і реалізують наші спільні цілі. Кожна гра відрізняється, але ми завжди віримо в наш підхід, незалежно від тих труднощів, з якими ми стикаємося.

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Ми намагаємося використовувати Лігу чемпіонів для здобуття досвіду, це допомагає нам стати кращими і в Серії А. Часом ми помиляємося, але вже 18 місяців регулярно забиваємо, і це насправді допомагає нам боротися зі складними ситуаціями як сьогодні, коли ми пропустили першими.

Якби ми не помилялися в обороні і продовжували забивати стільки ж, то були б ще вище у таблиці", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Перемога над Удінезе дозволила Маліновському і компанії скоротити відставання від лідерів Серії А – два пункти до Інтера і три до Ювентуса.

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Аталанта Аталанта Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Удінезе
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