"Зазвичай нам вдається викладатися на повну в таких матчах, але цього разу початок вийшов просто жахливим. На такому рівні важко, коли ти відразу поступаєшся у рахунку.

Марна гармата Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Вільяреал – 2:3

Пізніше у нас з'явилося відчуття, що все можна виправити, але було надто пізно. Мурієль влучив у стійку, могло стати 3:3 і це дало б нам шанс кинутися усім складом. Втім, слід визнати – ми не грали 90 хвилин так як можемо. Від цього ще більш прикро, адже ми вилетіли після гри, яку цілком могли виграти.

У цьому сезоні мої футболісти показали стільки хороших матчів, що часом у них може статися "вихідний". Коли нам вдалося покращити якість футболу, то ми відразу створили багато можливостей для голів. Вільяреал вийшов уперед так швидко, вони могли відійти ще глибше, а ми щосили намагалися зламати їх. Весь перший тайм склався невдало, ми втрачали м'яч, не вистачало звичної якості. Ми залишаємо Лігу чемпіонів з великим жалем", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Аталанта драматично вилетіла з ЛЧ, програвши Вільяреалу: Маліновський забив розкішний гол та отримав високі оцінки