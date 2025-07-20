"Я трохи хвилююся. Були деякі труднощі з трансферами, ми відстаємо від графіку, і тепер нам потрібно надолужити згаяне. За таких обставин це непросто. Я очікую на посилення, бо власники висловили свою готовність.

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Нам потрібно прискоритися. Ми знаємо гравців, яких хочемо підписати: всі вони молоді, жваві та сильні. Я впевнений, що клуб наполегливо працює над тим, щоб заповнити прогалини, і що Массара наполегливо працює над дотриманням графіку. Я розумію вимоги трансферного вікна, але чемпіонат починається через місяць.

Дибала ще не демонструє найкращих результатів, але він подав мені гарні сигнали. Усі дали мені ці сигнали, і враження були хорошими. Пеллегріні? Знадобиться трохи часу, щоб знову його побачити на полі, тоді як Довбик просто страждає від розтягнення м’язів і тренуватиметься у вівторок", – наводить слова Гасперіні La Gazetta dello sport.

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