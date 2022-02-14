Бергамаски вели в рахунку завдяки голу Руслана Маліновського, але вже у компенсований час дозволили супернику зрівняти. Забив Даніло після подачі з кутового.

Гармата Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Ювентус – 1:1

Наставник Аталанти відмовився від традиційного спілкування з пресою після матчу. Найімовірніше таке рішення пов'язане із роботою арбітрів, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Замість Гасперіні позицію клубу висловив генеральний директор Аталанти Умберто Маріно. Бергамаски переконані, що Щенсни мав отримати червону, і слід було призначити пенальті за нібито гру рукою Де Лігта.

Після звітного матчу Аталанта набрала 44 очки і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А. Ювентус (46) йде на четвертій позиції. При цьому туринська команда провела на один матч більше, ніж підопічні Джан П'єро Гасперіні.

Маліновський знову прибив Ювентус фантастичним голом, але Аталанта втратила перемогу в надважливій битві за ЛЧ