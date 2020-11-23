"Чесно кажучи, було б великим задоволенням перемогти їх.

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Я спостерігав за матчем Ліверпуля проти Лестера, і вони, вочевидь, зараз переживають свій найкращий відрізок сезону. Досягнення хорошого результату на Енфілді було б доречним для продовження нашого шляху в Лізі чемпіонів і принесло б нам велику насолоду", – цитує алленаторе "Богині" Football Italia.

До слова, поєдинок Ліверпуль – Аталанта відбудеться у середу, 25 листопада. Початок матчу о 22:00. Наразі "червоні" лідирують у групі D (9 очок), а бергамаски ділять 2-3 місця з Аяксом (по 4 пункти).

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