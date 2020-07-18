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Гасперіні пояснив сенсаційну нічию Аталанти в матчі з Вероною

21:35 - Читать на русском
Гасперіні пояснив сенсаційну нічию Аталанти в матчі з Вероною
Джан П'єро Гасперіні / фото з відкритих джерел

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував матч 34-го туру Серії А проти Верони (1:1).

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59’ Маттео Пессіна

"Не знаю, чи виграє Рома всі матчі до кінця сезону, але ми точно наберемо більше одного очка. Розмови про чемпіонство вже майже безглузді, але ми зустрічалися з командою, яка хотіла зіграти добре і помститися нам.

Протистояння Маліновського та екс-зірки Динамо у відеоогляді матчу Верона – Аталанта – 1:1

Ми вперше грали за такої спеки, також варто враховувати якість суперника. Нам не вистачило точності, але моментів для голу було досить. Це хороший результат. Ілічіч відновлюється, не знаю, коли він зможе грати, це серйозна втрата.

Ми йдемо в чемпіонському темпі у другому колі сезону, але скудетто не є нашою метою. Для цього мало б статися щось неординарне. Якщо на щось і нарікати, то на те, що відбувалося в першому колі.

Багато в чому наші думки спрямовані в бік матчів з ПСЖ. Ми намагаємося забивати голи і встановлювати рекорди, але ми зараз граємо для того, щоб підготуватися до цього випробування", – наводить слова Гасперіні журналіст Джанлука ді Марціо з посиланням Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Аталанта сенсаційно втратила очки в матчі з середняком Серії А Вероною (1:1) та погіршила свої шанси у боротьбі за скудетто.

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Теги
Італія Верона - Аталанта Йосіп Йосіп Ілічіч Аталанта Аталанта Верона Верона Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні
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