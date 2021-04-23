"Важко пояснити, що сталося у другому таймі. Деякі з втрачених нами моментів були настільки простими, що їх міг реалізувати будь-хто. У нас було так багато можливостей виграти матч. Але ми взяли 4 очки в двох матчах з Ромою.

Гол Маліновського у відеоогляді матчу Рома – Аталанта – 1:1

Ми, як і раніше, йдемо на третьому місці і зберігаємо перевагу над переслідувачем. Треба було закривати матч раніше, зважаючи на те, як проходила гра. Нам потрібно задуматися над цим, тому що деякі виступи дійсно були нижче нашого рівня.

Маліновський втомився, у нас з'явилися прогалини в центрі поля. Потрібні були свіжі ноги, але Пашаліч не став гарною заміною. Деякі промахи просто шокували. Це брак концентрації. Шкода, тому що часто наші заміни виявлялися вирішальними.

Червона картка Госенса теж була дурною. Ми більш ніж посприяли тому, щоб втратити перемогу. Поки у нас було 11 чоловік, за 70 хвилин матчу я не бачив, щоб Рома хоч раз пробила по воротах. Вони стали небезпечними тільки після вилучення. Нам потрібно, щоб всі активізувалися і вносили свій внесок, інакше це буде дійсно складно", – зазначив Гасперіні на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Аталанта не змогла обіграти Рому (1:1), а єдиний гол бергамасків забив якраз Маліновський. Зазначимо, що "синьо-чорні" посідають третє місце з 65 очками, випереджаючи Ювентус за додатковими показниками.

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