"З Ілічічем в такій грі ми сильніші у побудові атак. У збірній він зіграв дуже добре, повернув свою найкращу форму. На тренуванні я помітив, що він готовий.

Краса Ілічіча і курйозний автогол у відеоогляді матчу Емполі – Аталанта – 1:4

Я лише вчора ввечері вирішив поставити у склад Йосіпа. Спочатку думав зі старту випустити Маліновського, а Ілічіча вже упродовж матчу, як зазвичай. Нереалізований пенальті? Було правильно, що він бив, навіть якщо зробив це дуже погано. Ми повинні радіти, тому що Ілічіч давно не грав у такий футбол.

Травми – велика проблема, сьогодні ми втратили Толої. Навіть без нього ми добре оборонялися. Це не найкращий момент. У нас немає важливих гравців. Надовго втратили Пессіну, Джимсіті, Хатебура і Госенса. Всі вони важливі, і травми мають значення", – сказав Гасперіні в ефірі DAZN.

Аталанта розгромила Емполі в день 114-річчя клубу – Маліновський втратив свій шанс, Ілічіч оформив дубль