Як відомо, 28-річний Маліновський був прооперований. Півзахиснику видалили грижу – очікувалося, що він може пропустити старт Серії А. Проте в Аталанті очікують, що Руслан повернеться швидше.

Перший гол Коваленка в Італії у відеоогляді матчу Аталанта – Порденоне – 2:1

"Маліновський відновлюється добре. Сподіваюся, цього тижня він розпочне тренування з м'ячем. Руслан може повернутися на поле раніше, ніж прогнозували, проте його участь у грі проти Вест Хема точно виключена (7 серпня – прим. "Футбол 24").

Віктор Коваленко одужав, він зараз теж у нашій обоймі. Як і інші іноземці, він може вписатися. Побачимо, що буде далі", – цитує Гасперіні Calcio Atalanta.

Нагадаємо, у вчорашньому спарингу з Порденоне Коваленко забив дебютний гол за Аталанту. Щоправда, в Італії активно ходять чутки, що українця можуть віддати в оренду.

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