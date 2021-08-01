Гасперіні повідомив хороші новини щодо Маліновського і заінтригував майбутнім Коваленка після дебютного гола
Наставник бергамасків очікує, що Руслан Маліновський найближчим часом повернеться на футбольне поле.
Як відомо, 28-річний Маліновський був прооперований. Півзахиснику видалили грижу – очікувалося, що він може пропустити старт Серії А. Проте в Аталанті очікують, що Руслан повернеться швидше.
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"Маліновський відновлюється добре. Сподіваюся, цього тижня він розпочне тренування з м'ячем. Руслан може повернутися на поле раніше, ніж прогнозували, проте його участь у грі проти Вест Хема точно виключена (7 серпня – прим. "Футбол 24").
Віктор Коваленко одужав, він зараз теж у нашій обоймі. Як і інші іноземці, він може вписатися. Побачимо, що буде далі", – цитує Гасперіні Calcio Atalanta.
Нагадаємо, у вчорашньому спарингу з Порденоне Коваленко забив дебютний гол за Аталанту. Щоправда, в Італії активно ходять чутки, що українця можуть віддати в оренду.
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