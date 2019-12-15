Гасперіні похвалив Маліновського після забитого м'яча у ворота Болоньї

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Десна – Динамо: Київ знову страждав – пенальті, травма, реалізація і ключ до 2-го місця, якого не вистачило в ЛЄУкраїна — 19:30 7419
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