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Гасперіні похвалив Маліновського після забитого м'яча у ворота Болоньї

21:35 264 Читать на русском
Гасперіні похвалив Маліновського після забитого м'яча у ворота Болоньї
Руслан Маліновський (ліворуч) / Getty images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні відзначив гру Руслана Маліновського в матчі з Болоньєю (1:2).

"Ми створили більше шансів у другому таймі. Сьогодні ми пропустили занадто багато на початку матчу. Команда втратили концентрацію під час пропущених голів, другий м'яч взагалі був доволі випадковим.

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У Маліновського було багато хороших моментів. Він чудовий гравець, хоч і припустився кількох помилок під час довгих передач.

Мені дуже сумно, що ми програли багато матчів на виїзді в Серії А. Нас карають за помилки", – цитує гасперіні Calciomercato.

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