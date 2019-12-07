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Гасперіні похвалив Маліновського після важкої перемоги над Вероною

19:39 1079 Читать на русском
Гасперіні похвалив Маліновського після важкої перемоги над Вероною
Джан П'єро Гасперіні / Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував важку перемогу своєї команди над Вероною (3:2) у матчі 15-го туру Серії А.

44’ Руслан Маліновський
64’ Луїс Мурієль
90+3’ Берат Джімшиті
 
Самуель Ді Кармін 23’
Самуель Ді Кармін 57’
Павел Давідовіч 85’
23’ Самуель Ді Кармін
44’ Руслан Маліновський
57’ Самуель Ді Кармін
64’ Луїс Мурієль
85’ Павел Давідовіч
90+3’ Берат Джімшиті

"Щодо травми Ілічіча, то поки що важко сказати, що з ним. Оцінити важкість пошкодження зможемо тільки після обстеження. У будь-якому випадку, сподіваюсь, що ми зможемо розраховувати на нього в Україні.

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Ми знали, що ця гра буде важкою для нас. Деякі наші помилки ускладнили нам життя. Але я хочу відзначити гру своєї команди, її психологію. Браво кожному, в тому числі і Маліновському. Як і всі інші гравці, він зробив максимум для перемоги.

Що стосується переможного гола Джимшіті, то гра наших захисників під час стандартів – дуже важливий фактор для нас. Вони несподівано підключаються до атаки і вводять в оману захисників суперника", – цитує Гасперіні La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, після перемоги над Вероною команда Гасперіні посідає 6 місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 3 очки.

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Українці за кордоном Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Верона Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта
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