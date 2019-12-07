Гасперіні похвалив Маліновського після важкої перемоги над Вероною

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував важку перемогу своєї команди над Вероною (3:2) у матчі 15-го туру Серії А.

"Щодо травми Ілічіча, то поки що важко сказати, що з ним. Оцінити важкість пошкодження зможемо тільки після обстеження. У будь-якому випадку, сподіваюсь, що ми зможемо розраховувати на нього в Україні.

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Ми знали, що ця гра буде важкою для нас. Деякі наші помилки ускладнили нам життя. Але я хочу відзначити гру своєї команди, її психологію. Браво кожному, в тому числі і Маліновському. Як і всі інші гравці, він зробив максимум для перемоги.

Що стосується переможного гола Джимшіті, то гра наших захисників під час стандартів – дуже важливий фактор для нас. Вони несподівано підключаються до атаки і вводять в оману захисників суперника", – цитує Гасперіні La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, після перемоги над Вероною команда Гасперіні посідає 6 місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 3 очки.

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