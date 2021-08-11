Півзахисник Йосіп Ілічіч виступатиме за Аталанту і в новому сезоні.

Словенець вирішив залишитися в Бергамо ще принаймні на один сезон, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Влітку Ілічіча активно сватали в Мілан, однак розмова з Джан П'єро Гасперіні серйозно вплинула на ветерана. Тренер Аталанти запевнив, що 33-річний хавбек збереже провідну роль у команді. Чинний контракт гравця розрахований ще на два роки.

До слова, в сезоні 2020/21 Ілічіч провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 7 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

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