"Ми грали дуже добре, але якщо ви не вбиваєте гру, то ризикуєте починати все спочатку. Ми бачили це цього разу, коли суперник зрівняв рахунок. Втім, ці 90 хвилин були дуже якісними.

Прохід Маліновського й компанії до наступної стадії Кубка Італії у відеоогляді матчу Аталанта – Кальярі – 3:1

Ми перебуваємо в гарній формі, але буде ще краще, якщо ми зможемо бути більш продуктивними, більш вбивчими перед воротами і закінчимо матч раніше. У цьому сезоні буде багато ігор, але ми дали шанс футболістам, у яких не так багато часу, і вони виконали відмінну роботу. Це дозволяє мені розширити можливості і дати всім більше гарантій в майбутньому", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Додамо, що Руслан Маліновський провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначився.

Аталанта – Кальярі: Бергамо у чвертьфіналі Кубка, Маліновський з двома класними ударами і без аргументів для Гасперіні