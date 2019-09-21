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Гасперіні оцінив шанси Маліновського зіграти проти Фіорентини

22:16 563 Читать на русском
Гасперіні оцінив шанси Маліновського зіграти проти Фіорентини
Джан П'єро Гасперіні / Джанлука Ді Марціо

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про шанси українського хавбека Руслана Маліновського вийти на поле в поєдинку 4 туру Серії А проти Фіорентини.

 

"Маліновський і Пашаліч готові до наступних матчів, але немає гарантій, що вони зіграють проти Фіорентини.

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Я не знаю, чи використає Монтелла схему 4-3-3 або 3-5-2, але він завжди обирає між цими варіантами", – цитує Гасперіні сайт Джанлуки Ді Марціо.

Руслан Маліновський наразі є гравцем найближчого резерву Аталанти, регулярно залишаючись на лаві для запасних.

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Італія Аталанта - Фіорентина Руслан Маліновський Руслан Маліновський Фіорентина Фіорентина Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
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