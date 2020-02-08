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Гасперіні оцінив роль Маліновського в переможному матчі з Фіорентиною, в якому українець забив гол

20:50 760 Читать на русском
Гасперіні оцінив роль Маліновського в переможному матчі з Фіорентиною, в якому українець забив гол
Джан П'єро Гасперіні / Getty images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні після матчі 23-го туру Серії А проти Фіорентини (2:1) розповів про тактичні завдання своїх гравців.

32’ Федеріко К'єза
 
Дуван Сапата 50’
Руслан Маліновський 72’
32’ Федеріко К'єза
50’ Дуван Сапата
72’ Руслан Маліновський

"Позиція Гомеса на полі дуже активна. Залежно від ситуації, він може стати третім нападником, або опуститися в центр поля, щоб будувати гру в півзахисті.

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Сьогодні спочатку я перемістив Пашаліча вище, а потім випустив Маліновського. Його вміння дають нам ресурс, який створює альтернативу для команди. Він змінює нашу гру.

Футболісти приїжджають до Бергамо з великим ентузіазмом. Можливо, деякі з них мало відомі, але в Аталанті вони бачать можливості для зростання та розвитку", – цитує Гасперіні Il Salotto del Calcio.

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