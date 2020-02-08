Гасперіні оцінив роль Маліновського в переможному матчі з Фіорентиною, в якому українець забив гол

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні після матчі 23-го туру Серії А проти Фіорентини (2:1) розповів про тактичні завдання своїх гравців.

"Позиція Гомеса на полі дуже активна. Залежно від ситуації, він може стати третім нападником, або опуститися в центр поля, щоб будувати гру в півзахисті.

Маліновський забив розкішний гол за Аталанту – відео шедевру українця

Сьогодні спочатку я перемістив Пашаліча вище, а потім випустив Маліновського. Його вміння дають нам ресурс, який створює альтернативу для команди. Він змінює нашу гру.

Футболісти приїжджають до Бергамо з великим ентузіазмом. Можливо, деякі з них мало відомі, але в Аталанті вони бачать можливості для зростання та розвитку", – цитує Гасперіні Il Salotto del Calcio.

Маліновський забив гол на виїзді і став героєм у Серії А – Аталанта зняла 27-річне прокляття завдяки творінню українця