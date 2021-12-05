Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні після перемоги над Наполі (3:2) оцінив перспективи своєї команди у боротьбі за чемпіонство у Серії А.

"Я знаю, що люди говорять про це, але реальність є такою, що ми ніколи не очолювали таблицю. Ніколи. Ось коли це станеться, тоді я скажу, що ми претендуємо на Скудетто.

Маліновський: Скудетто? Ні, ні, ні

Інтер йшов на першому місці, Наполі, Мілан... Максимум, чого ми домагалися – минулого сезону кілька турів посідали другу сходинку. Але ми ніколи не лідирували. І як команда може виборювати чемпіонство, якщо вона ніколи не була лідером?

Ні, ми ні від чого не відмовляємося, але це просто факт. Ми відстаємо від першого місця на чотири очки, і це досить багато з огляду на те, хто йде попереду нас", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, у крайньому матчі Серії А Аталанта на виїзді здолала Наполі, а перший гол розкішним ударом забив Руслан Маліновський. Після 16-ти турів бергамаски йдуть у турнірній таблиці четвертими, набравши 34 очки. Від лідера першості – Мілана – їх відділяє лише 4 пункти.

Аталанта ефектно перемогла Наполі і увімкнулася в боротьбу за скудетто – Маліновський з класним голом і найвищою оцінкою