Гасперіні не планує поважати контракт з Аталантою, який він підписав до літа 2026 року. Як інформує інсайдер Ніколо Скіра, тренер домовився з клубом про прощання після закінчення цього сезону.

Капітан Роми розповів як мотивував Довбика на переможний гол, порівнявши українця з шафою

Раніше Гасперіні натякнув на бажання продовжити кар'єру в Ромі, проте чинний наставник римлян, який матиме право голосу у виборі свого наступника, заявив, що на його колегу з Аталанти чекати в Ромі не варто.

Гасперіні став найкращим тренером Аталанти в її історії. За його правління бергамаски вперше пробилися в Лігу чемпіонів, двічі вийшли у фінал Кубка Італії та виграли Лігу Європи.

Цього сезону Аталанта боролася за Скудетто з Інтером і Наполі, але, судячи з усього, програла цю боротьбу. Команда посідає третє місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Інтера на 9 очок.

Претендент на Скудетто програв другий матч Серії А поспіль – усе вирішила груба помилка захисника