Гасперіні офіційно продовжив контракт з Аталантою

Джан П'єро Гасперіні підписав новий контракт з Аталантою.

Аталанта на офіційному сайті оголосила про продовження співпраці з італійським фахівцем.

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Нова угода розрахована до 2022 року. Бергамаски вирішили оновити домовленість з Гасперіні, щоб уникнути можливих проблем через інтерес італійських грандів. Зокрема, Рома проявляла неабияку зацікавленість в тренері Аталанти, але тепер римлянам доведеться шукати інші варіанти.

За підсумками сезону, що завершився, Аталанта посіла третє місце Серії А і отримала право виступити в Лізі чемпіонів.

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