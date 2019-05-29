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Гасперіні офіційно продовжив контракт з Аталантою

16:58 375 Читать на русском
Гасперіні офіційно продовжив контракт з Аталантою
Джан П'єро Гасперіні / Reuters

Джан П'єро Гасперіні підписав новий контракт з Аталантою.

Аталанта на офіційному сайті оголосила про продовження співпраці з італійським фахівцем.

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Нова угода розрахована до 2022 року. Бергамаски вирішили оновити домовленість з Гасперіні, щоб уникнути можливих проблем через інтерес італійських грандів. Зокрема, Рома проявляла неабияку зацікавленість в тренері Аталанти, але тепер римлянам доведеться шукати інші варіанти.

За підсумками сезону, що завершився, Аталанта посіла третє місце Серії А і отримала право виступити в Лізі чемпіонів.

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Аталанта Аталанта Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
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