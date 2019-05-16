Гасперіні може очолити Рому

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні має очолити Рому найближчого літа.

Фахівець підпише трирічний контракт із зарплатою в 2,5 мільйона євро в рік плюс бонуси, інформує Football Italia.

Чотири відомі фахівці претендують на посаду головного тренера Роми

Аталанта під керівництвом 61-річного фахівця в поточному сезоні займає четверте місце в чемпіонаті і має шанс пробитися в Лігу чемпіонів і поступилась у фіналі Кубка Італії.

Зараз головним тренером Роми є Клаудіо Раньєрі. Команда за два тури до фінішу чемпіонату посідає шосте місце, маючи в активі 62 очки.

Лаціо у драматичному матчі переміг Аталанту і завоював Кубок Італії