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Гасперіні може очолити Рому

16 травня 22:18 384 Читать на русском
Гасперіні може очолити Рому
Джан П'єро Гасперіні / соцмережі

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні має очолити Рому найближчого літа.

Фахівець підпише трирічний контракт із зарплатою в 2,5 мільйона євро в рік плюс бонуси, інформує Football Italia.

Чотири відомі фахівці претендують на посаду головного тренера Роми

Аталанта під керівництвом 61-річного фахівця в поточному сезоні займає четверте місце в чемпіонаті і має шанс пробитися в Лігу чемпіонів і поступилась у фіналі Кубка Італії.

Зараз головним тренером Роми є Клаудіо Раньєрі. Команда за два тури до фінішу чемпіонату посідає шосте місце, маючи в активі 62 очки.

Лаціо у драматичному матчі переміг Аталанту і завоював Кубок Італії

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Теги
Італія Рома Рома Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
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